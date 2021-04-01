Star.com.tr 01 Nisan 2021 Perşembe 21:28 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 21:29

Eski Belçika başbakanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'ya saldırmaya karar vermesi durumunda Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'nın önünde çaresiz kalacağını kabul etti.

AB geçen hafta yaptığı toplantıda, kendi ordusu kurmak için 4,3 milyar sterlinlik (5,05 milyar avro) bir savunma projesi hazırlığı iddia edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel uzun zamandır AB ordusu kurmak için öncülük ettiği dile getiriliyor ancak hala bir AB ordusu henüz mevcut değil.

AB ordusunun olması konusunun en ateşli savunucularından biri olan Belçika'nın eski Başbakanı ve AB'nin Brexit koordinasyon grubunun başkanı Verhofstadt, AB'nin küresel bir savunma gücü olarak düşmanlarına meydan okumak için bir orduya ihtiyaç olduğunu iddia etti.

Avrupa Ordusu'na ihtiyaç var

Belçikalı eski başbakan, yaptığı bir konferansta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in isterse Rus Ordusu'yla Avrupa'ya girip çaresiz bırakabileceği konusunda uyardı.

Verhofstadt, "Yeni bir Avrupa vizyonunu belirlenerek, sınırlarını koruyabilen, çıkarlarını koruyabilen, gerçekten egemen bir Avrupa kurmamız lazım." dedi.

Verhofstadt ayrıca, "Avrupa'nın savunma rakamların ne olduğunu biliyor musunuz? Avrupa ülkeleri Amerikan ordusunun bütçesinin %40 ile %45'ini harcıyor ama ABD Ordusu'nun operasyonlarının sadece %10 ile %15'ini yerine getirebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

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