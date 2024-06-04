Eski BM çalışanlarından Gazze çağrısı

Barışı Sağlama Tefekkür Grubu (PRG) adlı 151 eski BM çalışanından oluşan kuruluş, BM Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi başkanları, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Adalet Divanı (UAD ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine mektup gönderdi.

Mektupta, Gazze Şeridi'nde insani durumun kötüleşmesinin endişeyle izlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Bu savaş tüm bölgeyi ve dünyayı istikrarsızlaştırma tehlikesi taşıyor. Dahası, iki devletli çözüme sözde bağlılık dışında herhangi bir barışçıl çözümün açıkça bulunmaması, 'uluslararası toplumun' güvenilirliğini ve meşruiyetini daha da kaybetmesine neden oluyor.



Sizin liderliğiniz altındaki BM ve kolektif organları, uluslararası hukuka, barışa ve güvenliğe tüm devlet ve devlet dışı aktörlerin sözlü ve fiili saygı göstermesini sağlamalıdır."



Bu hususta UAD ve UCM'nin de yetki ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğine vurgu yapılan mektupta, UAD ve UCM'nin kararlarına rağmen İsrail'in saldırılarının devam ettiğine işaret edildi.



BM ve ortaklarının uluslararası insancıl hukuk ilkelerini kararlılıkla ve önyargısız bir şekilde desteklemesi gerektiği dile getirilen mektupta, "İki devletli çözüm için uygulamanın acilen başlaması gerekiyor. Sizleri ve temsil ettiğiniz BM'nin başlıca organlarını, Gazze'deki duruma ilişkin acil ve kararlı adımlar atmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.