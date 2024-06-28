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Dünya

Eski Burundi Başbakanının ömür boyu hapis cezasının onandığı bildirildi

Burundi'de darbe planladığı ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle yargılanan eski Başbakan Alain Guillaume Bunyoni'ye verilen ömür boyu hapis cezasının onandığı bildirildi.

AA28 Haziran 2024 Cuma 10:24 - Güncelleme:
Eski Burundi Başbakanının ömür boyu hapis cezasının onandığı bildirildi
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Burundi Yüksek Mahkemesi Başkanı Emmanuel Gateretse'nin ofisinden yapılan açıklamada, Bunyoni'ye ömür boyu hapis cezası verilmesi kararının onayladığını duyuruldu.

Bunyoni'nin ayrıca 7,8 milyon dolar para cezasına çarptırıldığı belirtilen açıklamada, mahkemenin Bunyoni'ye ait olup 3 Haziran 2021 tarihine kadar beyan edilmeyen tüm mal varlıklarına derhal el konulmasına karar verdiği ifade edildi.

Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye, kendisine yönelik darbe hazırlığı yaptığı iddialarının ardından 8 Eylül 2022'de Bunyoni'yi görevden almıştı.

İç güvenliği zaafa uğratmak, ulusal ekonominin işleyişini baltalamak, kişisel servetini artırmak ve cumhurbaşkanına hakaretle suçlanan Bunyoni, aynı zamanda Uluslararası Ceza Mahkemesince insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Burundili siyasiler arasında yer alıyor.

Mayıs 2023'te tutuklanan ve davası Eylül 2023'te başlayan Bunyoni, Aralık 2023'te ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

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