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Dünya

Eski Cumhurbaşkanı gözaltına alındı

Eski Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un yolsuzluk ve devlete ihanet suçlamalarıyla gözaltına alındığı bildirildi.

AA24 Mayıs 2022 Salı 18:47 - Güncelleme:
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Moldova Başsavcılığı basın servisinden yapılan açıklamada, Dodon ile ilgili soruşturmanın devam ettiği vurgulanarak, Dodon'a ait ev ve bazı ofislerde arama yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Dodon, 72 saatliğine gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.

Savcılık, 18 Mayıs'ta, Moldovalı iş insanı Vladimir Plahotnyuk'tan rüşvet aldığı şüphesiyle Dodon hakkında soruşturma başlatmıştı.

Bir videoda yer alan görüntülere göre, Plahotnyuk, Dodon'a bir paket vermeye çalışmış, Dodon'da paketi almayarak başkasına iletilmesini istemişti.

Soruşturma kapsamında Dodon'a, pasif yolsuzluk, bir siyasi partinin suç örgütünden kaynak temin etmesi, yasa dışı zenginleşme ve devlete ihanet ettiği iddialarıyla suçlamalar yöneltiliyor.

  • Eski Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon
  • İgor Dodon
  • gözaltı

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