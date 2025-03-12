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Dünya

Eski devlet başkanı Yoon'un tahliyesine tepki

Güney Kore Adalet Bakanlığına vekalet eden Kim Seok-woo, devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un tutuksuz yargılanmasına izin verilmesi için cezaevinden tahliye edilmesini 'adaletsiz' olarak değerlendirdi.

AA12 Mart 2025 Çarşamba 17:24 - Güncelleme:
Eski devlet başkanı Yoon'un tahliyesine tepki
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Yonhap'ın haberine göre, Bakan Kim, Güney Kore meclisinde Yoon'un tahliye edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kim, milletvekillerine hitap ederek, "Mahkemenin kararının düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü bu adil değil." dedi.

Mahkemenin Yoon'un "resmi olarak suçlanmadan" önce serbest bıraktığını ifade eden Kim, bu karara itiraz edeceğini ve konuyu Yoon'un ana ceza davasında tekrar gündeme getireceğini belirtti.

Kim, "Önceki kararlar göz önüne alındığında, savcılığın tutukluluğun uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin kararı, yargıcın kararından önce gelemez." ifadelerini kullanan Kim, bir üst mahkemeye başvurulması gerektiğini savundu.

- YOON SUK YEOL'UN YARGI SÜRECİ

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, 10 saati aşkın sorgulamanın ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla 19 Ocak'ta tutuklanan Yoon, Seul Merkez Bölge Mahkemesinin kararıyla Seul Gözaltı Merkezi'nden 8 Mart'ta çıkmıştı.

Mahkeme, Yoon'un fiziksel gözaltı olmadan yargılanmasına izin verirken, hakkında başlatılan azil süreci ve ceza davaları ise devam ediyor.

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