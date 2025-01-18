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Dünya

Eski devlet başkanını ''isyancı'' ilan ettiler! Güney Amerika ülkesinde yeni gelişme

Bolivya'da mahkeme, kendisine yöneltilen ağırlaştırılmış insan ticareti suçlamasıyla ilgili duruşmaya ikinci kez katılmayan eski Devlet Başkanı Evo Morales'i isyancı ilan etti ve hakkında yakalama kararı çıkardı.

AA18 Ocak 2025 Cumartesi 09:11 - Güncelleme:
Eski devlet başkanını ''isyancı'' ilan ettiler! Güney Amerika ülkesinde yeni gelişme
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Ulusal basında çıkan habere göre, Yargıç Nelson Rocabado, yaptığı açıklamada, Morales'in mahkemeye ikinci kez katılmadığını belirterek, isyancı ilan edildiğini duyurdu.

Morales hakkında yakalama kararı çıkarıldığını dile getiren Rocabado, ayrıca eski devlet başkanının mal varlığı ile banka hesaplarının da dondurulmasına hükmedildiğini bildirdi.

Morales'in avukatı Jorge Perez, müvekkilinin suçlamalardan haberdar edilmediğini ve Morales'in daha önce aynı suçlamalardan yargılandığını kaydetti.

Perez, davanın yasa dışı olduğunu iddia ederek, Morales'in siyasi bir zulme uğradığını ve masum olduğunu savundu.

- MORALES, HÜKÜMETİ HEDEF ALDI

Morales, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Engizisyon dönemindeki mahkemeler gibi hareket ediyorlar. Beni suçlayanların amacı adalet değil, bir sonraki seçimlerde adaylığımı engellemektir." ifadelerini kullandı.

Mevcut Devlet Başkanı Luis Arce'yi hedef alan Morales, şunları kaydetti:

"Bana rekor düzeyde zulmeden ve mahkum eden, taraflı ve tüm yargıya hakim olan Arce hükümetine hizmet eden bu adaleti dünyaya havale ediyorum."

- SUÇLAMALAR

Savcılık, Morales'i insan kaçakçılığı suçlamasının yanı sıra 2016'da reşit olmayan bir kızla ilişki yaşamak ve bu ilişkiden bir çocuk sahibi olmakla suçluyor.

Ayrıca kızın ailesinin de bu ilişkiden çıkar sağlamak amacıyla kızlarını Morales'e "teslim ettiği" öne sürülüyor.

Eski Devlet Başkanı Morales hakkında 2006-2019 yıllarındaki başkanlık döneminde "cinsel istismar" suçlamasıyla 17 Aralık 2024'te yakalama kararı çıkarılmıştı.

Güvenlik güçlerinin Morales'i gözaltına almak için harekete geçmesi ülkede günlerce şiddetli protestolara neden olmuş ve çok sayıda Morales yanlısı gözaltına alınmıştı.

  • Evo Morales
  • insan ticareti
  • Bolivya mahkemesi

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