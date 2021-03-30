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Dünya

Eski devlet başkanının cenazesinde izdiham! 45 kişi hayatını kaybetti

Tanzanya'da eski Devlet Başkanı John Magufuli'nin cenaze töreninde yaşanan izdihamda 45 kişinin öldüğü belirtildi.

AA30 Mart 2021 Salı 18:15 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 18:15
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Mwananchi gazetesinin haberine göre, Tanzanya polisi, Darüsselam'daki izdihamda daha önce 5 olarak duyurulan ölü sayısının 45 olduğunu açıkladı.

Darüsselam Emniyet Müdürü Lazaro Mambosasa, naaşı görmek için Uhuru Stadyumu'na gelen binlerce kişinin kurallara uymayarak stadyuma girmeye çalıştığını ve izdihama yol açtığını belirtti.

Gerçek ölü sayısının 45 olduğunu ifade eden Mombasasa, olayda 37 kişinin ise yaralandığını aktardı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 17 Mart'ta hayatını kaybeden Magfuli'nin cenazesi, 26 Mart'ta toprağa verilmişti.

Magufuli'ye veda için daha öncesinde Darüsselam, Dodoma, Zanzibar, Mwanza ve Geita'da tören düzenlenmişti.

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