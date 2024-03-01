İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2024 Cuma / 21 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Eski diplomat casusluk yaptığını kabul etti

ABD'li eski diplomat Victor Manuel Rocha, 40 yılı aşkın süre Küba adına casusluk yaptığını itiraf etti.

1 Mart 2024 Cuma 10:44 - Güncelleme:
Eski diplomat casusluk yaptığını kabul etti
ABONE OL

ABD'li eski diplomat Victor Manuel Rocha, 40 yıldan uzun bir süre Küba adına casusluk yaptığı suçlamasını kabul etti.

73 yaşındaki Victor Manuel Rocha, 1981'den itibaren, Küba hükümetine gizlice bilgi aktarmakla suçlanıyordu. Bu dönemde, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi için çalışmıştı.

Rocha, 1999-2002 arasında ABD'nin Bolivya Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Rocha, Perşembe günü Florida eyaletindeki Miami'de görülen mahkemede suçsuz olduğuna ilişkin ilk ifadesini değiştirdi.

12 Nisan'da görülecek duruşmada cezası belli olacak.

  • Victor Manuel Rocha
  • casus
  • küba

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.