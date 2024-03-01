Eski diplomat casusluk yaptığını kabul etti

ABD'li eski diplomat Victor Manuel Rocha, 40 yıldan uzun bir süre Küba adına casusluk yaptığı suçlamasını kabul etti.

73 yaşındaki Victor Manuel Rocha, 1981'den itibaren, Küba hükümetine gizlice bilgi aktarmakla suçlanıyordu. Bu dönemde, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi için çalışmıştı.

Rocha, 1999-2002 arasında ABD'nin Bolivya Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Rocha, Perşembe günü Florida eyaletindeki Miami'de görülen mahkemede suçsuz olduğuna ilişkin ilk ifadesini değiştirdi.

12 Nisan'da görülecek duruşmada cezası belli olacak.