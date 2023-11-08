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Dünya

Eski Endonezya İletişim Bakanı'na 'yolsuzluk' suçundan hapis cezası verildi

Endonezya'da mahkeme, eski İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Johnny G. Plate'e, baz istasyonu inşaatıyla bağlantılı 'yolsuzluk' suçlamasından 15 yıl hapis cezası verdi. Antara News'in haberine göre, Cakarta Bölge Mahkemesinde, eski Bakan Plate'a yönelik baz istasyonu inşaatında 'yolsuzluk' yaptığı suçlamasına ilişkin görülen davada karar açıklandı.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 16:48 - Güncelleme:
Eski Endonezya İletişim Bakanı'na 'yolsuzluk' suçundan hapis cezası verildi
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Plate'i 15 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, eski Bakan'ın ayrıca yaklaşık 63 bin dolar (1 milyar Endonezya rupisi) ceza ödemesine karar verdi.

Mahkeme, eski Bakan Plate'in, yaklaşık 990 bin dolar (15,5 milyar Endonezya rupisi) tazminat ödemesine de hükmetti.

Johnny G. Plate, baz istasyonunun ihale sürecine ilişkin "yolsuzluk" soruşturması kapsamında mayıs ayında gözaltına alınmıştı.

Plate, ülkede 2020 yılında başlayan baz istasyonu inşaat projesinin ihalesinden yaklaşık 1,1 milyon dolar (17 milyar Endonezya rupisi) "haksız kazanç" elde etmekle suçlanıyordu.

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