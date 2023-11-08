Eski Endonezya İletişim Bakanı'na 'yolsuzluk' suçundan hapis cezası verildi

Plate'i 15 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, eski Bakan'ın ayrıca yaklaşık 63 bin dolar (1 milyar Endonezya rupisi) ceza ödemesine karar verdi.

Mahkeme, eski Bakan Plate'in, yaklaşık 990 bin dolar (15,5 milyar Endonezya rupisi) tazminat ödemesine de hükmetti.

Johnny G. Plate, baz istasyonunun ihale sürecine ilişkin "yolsuzluk" soruşturması kapsamında mayıs ayında gözaltına alınmıştı.

Plate, ülkede 2020 yılında başlayan baz istasyonu inşaat projesinin ihalesinden yaklaşık 1,1 milyon dolar (17 milyar Endonezya rupisi) "haksız kazanç" elde etmekle suçlanıyordu.