Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan kefaletle serbest kaldı

AA 18 Haziran 2020 Perşembe 19:05 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 19:05

Mahkeme, avukatların başvurusunu değerlendirdikten sonra Koçaryan'ın 2 milyar Ermenistan dramı (yaklaşık 4 milyon 150 bin dolar) kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti.

Koçaryan, 2008'de düzenlenen protestolar sırasında çıkan ve 10 kişinin ölümüne neden olan olaylarla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 2018'de 2 defa tutuklanmış ancak serbest bırakılmıştı.

Ermenistan Temyiz Mahkemesi, geçen yıl haziranda Koçaryan'ın yeniden tutuklanmasına karar vermişti.

Ermenistan'da 1998-2008 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapan Koçaryan, 2008'de anayasal düzeni ihlal etmek ve rüşvet almakla suçlanıyor.