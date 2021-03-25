Eski FARC lideri ABD'den yardım istedi

Star.com.tr 25 Mart 2021 Perşembe 00:32 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 00:32

Silahlı grup FACR'ın Rodrigo Londono, savaşmayı bırakan FARC savaşçılarına yönelik suikastler hakkında ABD'li politikacılara açık bir mektup gönderdi.

Kolombiya'nın ayrılıkçı silahlı grup FACR ile yaptığı anlaşmadan sonra eski savaşçılara yönelik yapılan suikastlerden endişe duyan Rodrigho L. Kolombiya'nın barış anlaşmasını uygulaması için ABD'nin ülkeye baskı uygulaması için mektup gönderdi.

Timochenko takma adıyla tanınan Rodrigo Londono, Kolombiya hükümetine karşı 50 yıl süren bir savaş yürüten solcu Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri'nin (FARC) lideriydi.

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