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Dünya

Eski FARC üyeleri ''tek taraflı'' ateşkes ilan etti

Kolombiya hükümetiyle bir süredir barış görüşmeleri yürüten eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensupları 'tek taraflı' ateşkes ilan ettiklerini duyurdu.

AA30 Haziran 2024 Pazar 07:42 - Güncelleme:
Eski FARC üyeleri ''tek taraflı'' ateşkes ilan etti
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Ulusal basında çıkan habere göre, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, 24 Haziran'da Kolombiya hükümeti heyetiyle bir araya gelen eski FARC'ın liderlerinden Ivan Marquez'in başında olduğu "Segunda Marquetalia (SM)", birinci tur görüşmelerin tamamlandığını belirtti.

Yayımlanan ortak bildiride, SM'nin tek taraflı ateşkese uyacağı ve elindeki rehineleri serbest bırakacağı bildirildi.

Taraflar arasındaki görüşmelerin "son derece" yapıcı geçtiği kaydedilen bildiride, Kolombiya'da barışın sağlanması için 9 konuda mutabakat sağlandığı ifade edildi.

Bildiride, çatışmasızlığın tam olarak uygulanması için askeri operasyonları askıya alacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulamaya girmesinin önemine dikkat çekildi.

Taraflar arasındaki ikinci tur barış müzakerelerinin ağustos ayının ilk haftasında Küba'da yapılması bekleniyor.

- IVAN MARQUEZ

Gerçek ismi Luciano Marin Arango olan Ivan Marquez, 40 yıldan fazla FARC saflarında silahlı mücadelede yer aldı.

Marquez'e bağlı silahlı grubun, uzun süredir Venezuela-Kolombiya sınırında faaliyet gösterdiği biliniyor.

Marquez, Havana'da Kolombiya hükümetiyle yürütülen barış görüşmelerinde ise ana müzakerecilerden biri olmuştu.

Kasım 2016'da hükümetle barış anlaşması imzalayan FARC'ın eski komutanlarından 70 yaşındaki Marquez, 29 Ağustos 2019'da yeniden silahlı mücadeleye dönülmesi çağrısına katılmıştı.

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