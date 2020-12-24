Eski Fas Başbakanı Benkiran: Adalet ve Kalkınma Partisi ülkeyi yüzüstü bırakamaz

AA 24 Aralık 2020 Perşembe 08:45 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 08:46

Facebook sayfasından yaptığı canlı yayında konuşan Benkiran, ülkede yaşanan son gelişmeleri ve Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani'nin görevden alınma taleplerini değerlendirdi.

Benkiran, "İsrail ile diplomatik ilişkilerin kurulması nedeniyle Osmani'nin görevden alınmasını reddediyorum, zira partisi kurumsal bir parti." diyerek, Osmani'nin partisinden bağımsız hareket etmediğini ifade etti.

Batı Sahra ve İsrail ile yeniden ilişki kurulması konularını değerlendiren Benkiran, partisinin "ülkeyi yüzüstü bırakamayacağını" vurguladı.

Benkiran, "Beğenmeme hakkımız var. Ancak bu kritik durumda devleti yüzüstü bırakacak ifadeler kullanamayız." şeklinde konuştu.

- FAS VE İSRAİL İLİŞKİLERİNDE NORMALLEŞME

Rabat ve Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistinliler ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın başladığı 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık'ta, İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün Trump yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından son birkaç ay içinde İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke oldu.

Fas ile İsrail, dün akşam diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.