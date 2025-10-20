İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2025 Pazartesi / 28 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9635
  • EURO
    48,9289
  • ALTIN
    5824.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy yarın hapse giriyor: Tek kişilik hücrede kalacak
Dünya

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy yarın hapse giriyor: Tek kişilik hücrede kalacak

Fransa'da yolsuzluk dahil dört faklı suçtan yargılandığı 'Libya davası'nda suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum edilen eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy yarın cezaevine girecek. Sarkozy, cezaevi yönetimi tarafından güvenliği için tek kişilik bir hücrede kalacak.

AA20 Ekim 2025 Pazartesi 16:06 - Güncelleme:
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy yarın hapse giriyor: Tek kişilik hücrede kalacak
ABONE OL

Ulusal basında yer alan haberlerde 13 Ekim'de Ulusal Mali Savcılık Ofisi'ne (PNF) giderek hapsedileceği cezaevi ve tarihe ilişkin ayrıntıları öğrenen Sarkozy'nin yarın yerel saatle 09.30'da başkent Paris'teki La Sante Cezaevi'ne gireceği belirtildi.

Cezaevi yönetimi tarafından güvenliği için tek kişilik bir hücreye alınmasına karar verilen Sarkozy, Le Figaro ve La Tribune Dimanche'a yaptığı açıklamada, mahkumiyet şartları için hiçbir talepte bulunmadığını belirtti.

Sarkozy 11 metrekarelik pencereli bir hücrede tutulacak.

BFMTV ve Le Figaro'nun Cumhurbaşkanlığına yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tutukluluğunun başlamasından 4 gün önce 17 Ekim'de Elysee Sarayı'nda Sarkozy ile bir araya geldi. İkilinin görüşmesinin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

SARKOZY 5 YIL HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ

Paris Ceza Mahkemesi 25 Eylül'de "kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme, pasif yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç işlemek amacıyla suç örgütü kurma" suçlarından yargılandığı Libya davasında Sarkozy hakkında kararını vermişti.

Sarkozy'nin pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı suçlarını işlemediğine hükmeden mahkeme, eski Cumhurbaşkanı'nı suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum etmişti.

Sarkozy karara itiraz etse de, mahkeme kararının niteliği gereği temyiz süreci sonuçlanmadan hapse girmesi kesinleşmişti.

Fransa'da 2007-2012 yıllarında Cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülmüştü. İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili soruşturma açılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.

  • Nicolas Sarkozy
  • Libya davası
  • Fransa Cumhurbaşkanı

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.