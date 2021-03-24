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Dünya

Eski Fransız bakan cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Fransa'nın eski bakanlarından Xavier Bertrand (56), 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu duyurdu.

AA24 Mart 2021 Çarşamba 23:55 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 23:55
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Bertrand, Le Point dergisine verdiği demeçte, gelecek yıl yapılacak seçimde yarışacağını ve görevinin aşırı sağcı Marine Le Pen'i yenmek ve Fransızları birleştirmek olduğunu belirtti.

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi'nin (LR) cumhurbaşkanı adaylığı seçimlerine girmeyeceğini ifade eden Bertrand, devlet otoritesini yeniden tesis etmeyi, Paris merkezli siyaseti bitirmeyi ve çalışmayı ulusal projesinin temel taşı yapmayı hedeflediğini aktardı.

Bertrand, Jacques Chirac'ın cumhurbaşkanlığı döneminde 2005-2007'de Sağlık Bakanı, Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı döneminde 2007-2009 ve 2010-2012 yıllarında Çalışma Bakanı olarak görev yapmıştı.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon da 8 Kasım 2020'de, 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimine adaylığını açıklamıştı.

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