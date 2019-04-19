13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8119
  • 6,5517
  • 238.321
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Eski Fransız elçiden Trump'a: Kaprisli, öngörülemez, bilgisiz lider

Fransa'nın eski Washington Büyükelçisi Gerard Araud, Donald Trump yönetimini 72 yıl Fransa krallığı yapan 14. Louis'nin dönemine benzeterek, 'Biraz kaprisli, öngörülemez, bilgisiz, yaşlı bir kral var ama karar veren kişi de kendisi olmak istiyor.' değerlendirmesinde bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

37 yıllık bir kariyerin ardından bugün emekliliğe ayrılan Araud, Guardian gazetesine verdiği röportajda, Trump'ın tahmin edilemezliği ve ABD çıkarlarını tek açıdan yorumlamasının, yönetiminin dünya sahnesinde izole edilmesine yol açtığını söyledi.

Trump yönetiminin "önce Amerika" dediğinde aslında "sadece Amerika" demek istediğini belirten Araud, "Aslen, bu başkan ve bu yönetimin müttefikleri yok, dostları yok. (Durum) Güç dengesi ve dar Amerikan menfaatinin savunulması temelinde ikili ilişkilerden ibaret." dedi.

İngiltere'yi Brexit sonrası görüşmelerde Washington'dan özel bir muamele beklememesi konusunda uyaran Araud, "Avrupa'ya yönelik muhabbetleri yok. Avrupalılara, Çinlilere muamele ettikleri gibi muamele ediyorlar. İngilizler, serbest ticaret anlaşması için geldiklerinde, duvarlarda kan olacak ve bu kan İngiliz kanı olacak." değerlendirmesini yaptı.

- "KAPRİSLİ, TAHMİN EDİLEMEZ, BİLGİSİZ"

Donald Trump yönetimini 72 yıl Fransa krallığı yapan 14. Louis'nin dönemiyle kıyaslayan Araud, "Durum, 14. Louis'nin sarayını analiz etmeye benziyor. Biraz kaprisli, öngörülemez, bilgisiz, yaşlı bir kral var ama karar veren kişi de kendisi olmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Araud, mevcut durumu, önceki yönetimin karar verme süreçlerinde gösterdiği titizliğin tam tersi olarak da tanımladı.

Gerard Araud, Trump'ın başkan seçildiği gece, sosyal medya hesabından "Bu, neoliberalizm döneminin sonu. Bunu neyin takip edeceğini henüz bilmiyoruz. Brexit ve bu seçimden sonra her şey mümkün. Gözlerimizin önünde bir dünya çöküyor." yazmış ve daha sonra bu paylaşımı silmişti.

Başkan Erdoğan´dan seçim açıklaması: Sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ses altı seyir füzesi Neptün yeniden ateşlendi

Ses altı seyir füzesi Neptün yeniden ateşlendi

'Başörtüsü Simbad’ın uçan halısı değildir'

'Başörtüsü Simbad’ın uçan halısı değildir'

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili flaş talep

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili flaş talep

'Türkiye kilit partner'

'Türkiye kilit partner'

İran'da rejime 'Haşdi Şabi' tepkisi

İran'da rejime 'Haşdi Şabi' tepkisi

Tehlikeli çatışma! Rus ve İran askerleri birbirine girdi

Tehlikeli çatışma! Rus ve İran askerleri birbirine girdi

Türkiye'nin konuştuğu öğretmen o anları anlattı

Türkiye'nin konuştuğu öğretmen o anları anlattı

Yeni emekliye Mayıs'ta bin 825 TL

Yeni emekliye Mayıs'ta bin 825 TL
 

POPÜLER HABERLER

Rusya´ya karşı insansız filo kuruyor

Rusya´ya karşı insansız filo kuruyor

Hatay'da görsel şölen! Mutlaka görün...

Hatay'da görsel şölen! Mutlaka görün...

ABD'den yeni F-35 teklifi!

ABD'den yeni F-35 teklifi!

Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Erken emeklilikte 3.5 yıl formülü!

Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Erken emeklilikte 3.5 yıl formülü!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA