İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2024 Perşembe / 2 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2734
  • EURO
    34,8422
  • ALTIN
    2420.18
  • BIST100
    10268.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Eski Genelkurmay Başkanından çarpıcı itiraf: Çok sayıda masum insanı öldürdük
Dünya

Eski Genelkurmay Başkanından çarpıcı itiraf: Çok sayıda masum insanı öldürdük

Eski ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, İsrail'in Gazze'deki soykırımları hakkında, 'Unutmamalıyız ki ABD olarak biz de Musul'da, Rakka'da çok sayıda masum insanı öldürdük.' dedi.

AA9 Mayıs 2024 Perşembe 18:19 - Güncelleme:
Eski Genelkurmay Başkanından çarpıcı itiraf: Çok sayıda masum insanı öldürdük
ABONE OL

Milley, Washington D.C.'deki Yapay Zeka Fuarı'nda düzenlenen panelde konuştu.

Gazze'deki yıkımın ve sivil ölümlerin savaşın kaçınılmaz bir sonucu olduğunu savunan Milley, "Gazze'de ölen masum insanlar için kendimi çok kötü hissediyorum ama hepimiz, İsrail'in yaptıkları konusunda kendimizi haklı çıkarmadan önce şunu da unutmamalıyız ki ABD olarak biz de Musul'da, Rakka'da çok sayıda masum insanı öldürdük." ifadesini kullandı.

Milley, ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda da Normandy çıkarması sırasında 12 bin Fransız sivili, Japonya'da Hiroshima ve Nagasaki hariç 69 şehri yok ettiğini hatırlatarak, "Çok sayıda insanı, hükümetiyle hiçbir ilgisi olmayan masum insanları, erkekleri, kadınları ve çocukları katlettik." dedi.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Savaşın korkunç bir şey olduğuna işaret eden Milley, "Eğer bir anlamı olacaksa, eğer bir ahlak duygusu olacaksa, politik bir amacı olmalı ve en az maliyetle hızlı şekilde başarılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Milley'e, İsrail'in Gazze'deki yıkımı ve on binlerce sivili öldürmesini rasyonelleştirmeye çalışırken, ABD ordusunun suçlarını örnek göstermesine bazı çevrelerden tepki geldi.

Öte yandan İsrail'in ABD'deki destekçilerinin, 21. yüzyılın en büyük insani felaketlerinden biri haline gelen Gazze saldırılarını haklı çıkarmak için ne kadar ileri gidebileceklerinin çarpıcı bir örneği olarak da değerlendirildi.

  • Eski ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley
  • israil
  • gazze

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.