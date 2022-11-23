Eski Genelkurmay Başkanından çarpıcı itiraf: Türkiye gücünü artırdı

Fransa eski Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers, Fransa ve Avrupa'nın jeopolitik durumuyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.



Fransız medyasına konuşan Villiers, Fransa ordusunun dünyanın ve Avrupa'nın önde gelen askeri güçleri arasında yer aldığını ancak Fransa'nın yüksek yoğunluklu bir savaşla karşı karşıya kalması durumunda uzun süre dayanmasının zor olduğunu söyledi.

Ukrayna-Rusya savaşına değinen Villiers, Fransa'nın Amerikan görüşleriyle sistematik uyumunu eleştirdi. Villiers, "Ukrayna'daki savaş Avrupa'nın, kesinlikle Fransa'nın savaşı değil. Belki de Amerikalıların çıkarına değil" dedi.

Türkiye, Rusya ve Çin'in gücünü artırdığını ifade eden emekli general, üç ülkenin askeri donanımına işaret etti. Villiers, üç ülkenin eski imparatorluk dönemlerinde kaybettiği nüfuzlarını yeniden kazanmaya çalıştığını dile getirdi.

Ukrayna krizinin Avrupa kıtasının yenilgisine neden olduğunu belirten Villiers, Avrupa'nın, özellikle mevcut gelişmeler ışığında küresel meselelere ağırlık veremediğini kaydetti.

Euro ile ekonomik ve mali temeller üzerine inşa etmenin imkansız olduğunu vurgulayan emekli general, egemen bir Avrupa kavramını gerçekçi bulmadığını söyledi.

Barkhane operasyonuyla "büyük askeri zaferler" kazanıldığını ileri süren Villiers, Fransa'nın barış için halkın güvenini kazanamadığını da belirtti.



Villiers, reforma ihtiyaç duyan Birleşmiş Milletler'in terörizm karşısında etkisiz kaldığını ve modası geçmiş bir örgüt olduğundan bahsetti.