  Eski generalden soykırım ordusuna ''işgal'' uyarısı... ''Felaket sonuçlara yol açar''
Dünya

Eski generalden soykırım ordusuna ''işgal'' uyarısı... ''Felaket sonuçlara yol açar''

Soykırımcı İsrail ordusunda görev alan eski General Yitzhak Brick, Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Gazze kentinin işgaline yönelik operasyon kararını 'uçuk' şeklinde değerlendirerek saldırıların 'felaket sonuçlara' yol açacağını söyledi.

4 Eylül 2025 Perşembe 12:43
ABONE OL

İsrail ordusunun yedek güçlerinde görevli eski General Brick, İsrail'in Maariv gazetesinde yer alan yazısında, Gazze'nin işgaline yönelik dün başlatılan "Gideon'un Savaş Arabaları 2" operasyonunu değerlendirdi.

Brick, işgal planının "İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in muhalefetine rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından orduya dayatıldığını" vurguladı.

Zamir'in Tel Aviv yönetimini uyardığı bilgisini veren Brick, "Bakanlar Kuruluna bunun İsrail askerleri ve İsrailli esirler için ölüm tuzağı olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Brick, İsrail ordusunun Gazze'yi işgal planının "uçuk" olduğu değerlendirmesini yaparak saldırıların "felaket sonuçlara yol açacağını" belirtti.

Tel Aviv, Gazze'de Filistinli gruplar tarafından esir alınan 48 İsrailliden 20'sinin hayatta olduğunu düşünürken İsrail cezaevlerinde tutulan 11 bin 100'den fazla Filistinli işkence, açlık ve sağlık sorunlarından muzdarip.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, dün Gazze kentini kuşatıp Filistinlileri bölgeden uzaklaştırdıktan sonra tamamını işgal etmeyi amaçlayan "Gideon'un Savaş Arabaları 2" adlı operasyonun resmen başlatıldığını duyurmuştu.

Gazze Şeridi'ndeki Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise İsrail'in "Gideon'un Savaş Arabaları 2" operasyonuna karşı "Musa'nın Asası Operasyonu"nu başlattıklarını açıklamıştı.

İsrail ordusu, yaklaşık 4 haftadır Gazze kentinde devasa yıkımlar yaparken, bölgedeki Filistinlere yönelik 1000'den fazla kişinin ölümüne ve binlercesinin de yaralanmasına neden olan geniş çaplı saldırılar ve bombardımanlar gerçekleştiriyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63 bin 746 Filistinli hayatını kaybetti, 161 bin 245 kişi de yaralandı.

Popüler Haberler
