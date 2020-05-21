İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7992
  • EURO
    7,459
  • ALTIN
    378.819
  • BIST100
    103110
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Eski Harvard profesörü: Aşı yakın zamanda bulunmayacak
Dünya

Eski Harvard profesörü: Aşı yakın zamanda bulunmayacak

Eski Harvard profesörü Dr. William Haseltine koronavirüs (Covid-19) aşısının yakın zamanda bulunamayacağını söyledi.

DHA21 Mayıs 2020 Perşembe 11:42 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 11:43
ABONE OL

Eski Harvard profesörü Dr. William Haseltine koronavirüs aşısının bulunması için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu belirtirken; şu an için alınacak en iyi önlemin fiziksel mesafe kurallarına uymak, maske takmak ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) koronavirüs yönergelerini takip etmek olduğunu ifade etti.

Aşı bulma sürecinin şu an için başarıya ulaşmadığını belirten Dr. Haseltine, Çin ve diğer Asya ülkelerinin söz konusu önlemlerle virüsü kontrol altına aldığını belirtti. ABD'de virüsün hızla yayılmaya devam etmesinin nedenini ise bu önlemleri sıkı bir şekilde uygulayamamış oluşuna bağladı.

Bakan Koca'dan ''MFÖ'' paylaşımı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.