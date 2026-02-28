Eski İsrail askeri çifte vatandaş Türkiye'de gözaltına alındı

İsrail Haaretz Gazetesi, İsrail'de 6 yıl önce orduda görev yapan çifte vatandaş Jessica Bahar'ın Türkiye'de gözaltına alındığını yazdı.

Gazete; Türkiye'de ailesini ziyaret ettikten sonra İsrail'e dönmek için havalimanına gelen Bahar'ın güvenlik kontrolünü geçtikten sonra gözaltına alındığını belirterek, "6 yıl önce İsrail ordusunda görev yapan ancak o tarihten bu yana yedeklik yapmayan Bahar'ın Türk pasaportu da bulunuyordu" dedi.

İsrailli Jessica Bahar'ın gözaltına alınmasının ardından diplomatik girişim başlatıldığını yazan gazete haberinde "Birkaç saat sonra serbest bırakıldı" bilgisine yer verdi.