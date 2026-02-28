İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2026 Cumartesi / 13 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Eski İsrail askeri çifte vatandaş Türkiye'de gözaltına alındı
Dünya

Eski İsrail askeri çifte vatandaş Türkiye'de gözaltına alındı

6 yıl önce katil İsrail ordusunda görev yapan çifte vatandaş Jessica Bahar Türkiye'de gözaltına alındı.

HABER MERKEZİ28 Şubat 2026 Cumartesi 08:35 - Güncelleme:
Eski İsrail askeri çifte vatandaş Türkiye'de gözaltına alındı
ABONE OL

İsrail Haaretz Gazetesi, İsrail'de 6 yıl önce orduda görev yapan çifte vatandaş Jessica Bahar'ın Türkiye'de gözaltına alındığını yazdı.

Gazete; Türkiye'de ailesini ziyaret ettikten sonra İsrail'e dönmek için havalimanına gelen Bahar'ın güvenlik kontrolünü geçtikten sonra gözaltına alındığını belirterek, "6 yıl önce İsrail ordusunda görev yapan ancak o tarihten bu yana yedeklik yapmayan Bahar'ın Türk pasaportu da bulunuyordu" dedi.

İsrailli Jessica Bahar'ın gözaltına alınmasının ardından diplomatik girişim başlatıldığını yazan gazete haberinde "Birkaç saat sonra serbest bırakıldı" bilgisine yer verdi.

  • Jessica Bahar
  • israil ordusu
  • gözaltı

ÖNERİLEN VİDEO

Gaz tüpü bomba gibi patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.