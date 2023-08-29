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Dünya

Eski İsrail Başbakanı Barak, Netanyahu'yu Hitler'e benzetti

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu Nazi lideri Adolf Hitler'e benzeten videoyu paylaşması tepkilere yol açtı.

AA29 Ağustos 2023 Salı 23:01 - Güncelleme:
Eski İsrail Başbakanı Barak, Netanyahu'yu Hitler'e benzetti
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The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Barak, İsrailli akademisyen ve danışman Ichak Adizes'in videosunu takipçileriyle paylaştı.

Adizes, videoda Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alma kararını Slobodan Miloseviç, Donald Trump ve Adolf Hitler gibi "iktidarda kalmak için ülkeyi çöküşe sürüklemek" şeklinde eleştirmişti.

Videonun paylaşılmasına tepki gösteren Netanyahu'nun partisi Likud, Barak'ı, "ülkenin başbakanına yönelik cinayete teşvik etmek ve Hitler'e benzetmekle" suçladı.

Likud, polisi ve yargıyı bu konuda harekete geçmeye çağırırken, Barak'ın ifadesinin alınması gerektiğini kaydetti.

Netanyahu'ya, tartışmalı yargı düzenlemesinden vazgeçmesini talep eden mektup gönderenler arasında yer alan Barak'ın, yargı reformu protestolarına verdiği destek de biliniyor.

NE OLMUŞTU?

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkede siyasi krize ve kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması için hükümete çağrı yapmıştı.

Savunma Bakanı, "Ülke içindeki ayrılık, İsrail ordusuna ve savunma teşkilatına derinlemesine nüfuz etti. Bu, İsrail'in güvenliğine yönelik açık ve büyük bir tehdittir. Buna izin vermeyeceğim." demişti.

Gallant'ın çağrısına partisi Likud içinden de destek gelirken, açıklamalarından bir gün sonra 26 Mart'ta Başbakan Netanyahu tarafından görevden alındığı duyurulmuştu.

Netanyahu, 3 Nisan'da Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevden alınmasını "güvenlik gerekçesiyle ertelediğini" açıklamıştı.

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