30 Ekim 2025 Perşembe
Dünya

Eski İsrail Başbakanı: Gazze, Filistin'in bir parçası, Tel Aviv'in değil

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Gazze Şeridi'nin Filistin'in bir parçası olduğunu ifade etti.

30 Ekim 2025 Perşembe 13:15
Eski İsrail Başbakanı: Gazze, Filistin'in bir parçası, Tel Aviv'in değil
Fransa'nın başkenti Paris'te dün başlayan "8. Paris Barış Forumu" devam ediyor.

Olmert, forum kapsamında dün düzenlenen "Ateşkesten Kalıcı Barışa: İki Devletli Çözüme Doğru" başlıklı oturuma katıldı.

Gazze'yi kontrol edecek yeni hükümetin Filistinli olması gerektiğini söyleyen Olmert, "Gazze, Filistin'in bir parçası. İsrail'in bir parçası değil." ifadelerini kullandı.

Olmert, Filistin halkı için "siyasi bir ufuk" olması gerektiğini vurgulayarak "Bunun için çabalamalıyız ve buna ulaşmayı istemeliyiz." dedi.

