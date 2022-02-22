Eski İsrail Başbakanı Netanyahu, İran-Viyana nükleer anlaşmasını 'Berbat' olarak nitelendirdi

AA 22 Şubat 2022 Salı 11:22 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 11:22

Netanyahu, İsrail'in i24 kanalına yaptığı açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile uluslararası aktörler arasında yürütülen nükleer müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni varılması beklenen anlaşmanın 2015'te varılan ancak sonra iptal edilen ilk anlaşmadan daha kötü olacağını savunan Netanyahu, "Eski anlaşma zaten İran'ın (nükleer) bombaya giden yolunu çoktan açmıştı. Yeni anlaşma daha da beter. Bu anlaşma berbat." dedi. İsrail'de şimdi muhalefete liderlik eden eski başbakan, "Bu anlaşma, İran'ın, uluslararası onay ile, uranyumu sınırsız bir şekilde zenginleştirmesine izin veriyor. Ortadoğu'da ve tüm dünyada terör kampanyalarına devam etmeleri için onları milyarlarca dolarla besliyor." ifadelerini kullandı. Anlaşma karşılığında İran'a yönelik yaptırımlar kaldırılmasına katılmadığını belirten Netanyahu, bunun yerine, "felç edici yaptırımlar" ve "inandırıcı askeri tehdit" uygulanması gerektiğini ileri sürdü.

- VİYANA NÜKLEER MÜZAKERELERİ

Viyana'daki müzakerelerde İran ve uluslararası aktörler arasında önemli ilerleme kaydedilirken, Tahran yönetimi müzakereler sonunda yaptırımların kaldırılmasını bekliyor. İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesi kararı sonrasında İran'a uygulanan ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü. KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı.