Eski İsrail Genelkurmay Başkanı, Netanyahu'yu milyonluk sokak protestolarıyla tehdit etti

Savunma Bakanı Benny Gantz'ın partisi Mavi-Beyaz İttifakı'ndan milletvekili seçilen Eisenkot, İsrail medyasına verdiği röportajda, aşırı sağcı ve radikal Itamar Ben-Gvir gibi politikacıları Netanyahu'nun kurmayı planladığı kabinede görmenin, "ülkenin içinde bulunduğu ikilemi gösterdiğini" belirtti.

İsrail'de 2015-2019 arasında Genelkurmay Başkanlığı görevinde bulunan Eisenkot, "Netanyahu, İsrail Devleti'nin ulusal çıkarlarına, İsrail demokrasisine, devletin eğitimine ve halkın ordusu olan İsrail ordusuna zarar verirse, onunla baş etmenin yolu bir milyon protestocuyu sokağa dökmektir ve ben de onların arasında olacağım." şeklinde konuştu.

İsrail ordusunu siyasi söyleme dahil eden her kimsenin, kısa vadeli hedeflere ulaşmak için orduyu uzun vadede zayıflattığını kaydeden Eisenkot, "Korkarım İsrail benim bildiğim gibi, demokratik ve birleşik olarak var olmaya devam etmeyecek." ifadelerini kullandı.

Netanyahu liderliğinde kurulması beklenen hükümete ortak olan sağcı partilerin yetkilileri, İsrail'de sağcı olmayan sınıflara zarar verebilecek demokrasi, eğitim ve orduyla ilgili yasaları meclisten geçirme niyetlerini açıklamıştı.



Binyamin Netanyahu, 13 Kasım'da İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan hükümeti kurma görevini almıştı.

Netanyahu'nun öncülüğündeki sağ blok, dini partilerden "Şas" ve "Birleşik Tevrat Yahudiliği" ile aşırı sağcı Dini Siyonizm ve Yahudi Gücü partilerinden oluşuyor.

Başbakan adayı Netanyahu, koalisyon kurmak için bu partilerle müzakereler yürütüyor.

Netanyahu hükümetinin güvenoyu alabilmesi için 120 milletvekili bulunan İsrail Meclisi'nde 61 vekilin desteğini alması gerekiyor.