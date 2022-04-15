Aşkı kraliyete tercih ederek sıradan bir vatandaşla dünya evine giren Japonya Prensesi Mako yine eşi Kei Komuro ile gündemde. New York'taki bir hukuk firmasında stajyer avukat olarak çalışan Komuro'nun adı, baronun düzenlediği avukatlık sınavının kazananlar listesinde bir kez daha yer almadı. Baro kurulu, yaklaşık 3 bin adaydan yüzde 45'inin başarılı olduğunu, sınava tekrar girenlerin ise yüzde 30'unun başarı sağladığını açıkladı. Geçtiğimiz Temmuz'da sınava ilk kez giren ve adı kazananlar listesinde yer almayan Komuro, avukat olma şansını ikinci kez kaçırmış oldu.

MURATLARINA ERMİŞLERDİ

Japonya imparatorluk geleneklerinin gereği olarak sıradan bir vatandaşla evlenebilmek için unvanlarından vazgeçme kararı alan Japonya Prensesi Mako, üniversiteden arkadaşı olan Kei Komuro ile dünya evine girmişti. Çift, Komuro'nun annesinin, oğlunun üniversite masrafları için eski nişanlısından aldığı 36 bin dolarlık borcu geri ödemeyi reddettiği iddiasıyla dünya kamuoyunda geniş yer bulmuştu. Evlilik planlarının imparatorluk ailesinde rahatsızlığa neden olan haberler nedeniyle yaklaşık 3 yıl geciktiği iddia edilmişti. Dünya evine girdikten sonra New York'ta yaşamaya başlayan çift, sık sık uluslararası medyaya konu olmaya devam etmişti. Son olarak eski Prenses Mako'nun New York'taki bir müzede gönüllü olarak çalıştığı kamuoyuna yansımıştı.