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Dünya

Eski jimnastikçiden sıra dışı kaçış: Dikenli tellerin üzerinden atlayarak ülkeden kaçtı

Kuzey Koreli bir jimnastikçi, sınırdaki dikenli tellerin üzerinden sensörleri çalıştırmadan atlamayı başararak Güney Kore'ye kaçtı.

star.com.tr25 Kasım 2020 Çarşamba 22:18 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 22:18
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Kuzey Koreli bir jimnastikçi, sınırdaki dikenli tellerin üzerinden sensörleri çalıştırmadan atlamayı başararak Güney Kore'ye kaçtı.

Sınırdan izinsiz geçiş yapıldığını tespit eden Güney Koreli sınır muhafızları, 14 saat sonra Kuzey Koreli jimnastikçiyi yakaladı. 20'li yaşlarında olduğu belirtilen Kuzey Kore vatandaşının kaçış nedenleri soruşturulmaya devam ediyor.

BBC'nin Seul muhabirinin aktardığına göre, jimnastikçinin 3 metrelik duvarı zıplayarak aştığını söylemesi yetkilileri şaşırtırken, Kuzey Kore vatandaşından bunu nasıl yaptığını kendilerine kanıtlaması istendi.

Yetkililer, 3 metrelik duvardaki yüksek teknoloji güvenlik sistemlerinin çalışmama nedenini araştıracaklarını bildirdi.

star.com.tr

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