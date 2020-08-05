Eski Kolombiya Devlet Başkanı Uribe ev hapsi cezasına çarptırıldı

AA 05 Ağustos 2020 Çarşamba 18:23 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 18:23

Kolombiya basınındaki habere göre, Yüksek Adalet Mahkemesi, 2002-2010 döneminde devlet başkanlığı görevini yürüten ve halen senatör olan Uribe'nin, rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada ev hapsine karar verdi.

Bu kararla "ülke tarihinde ilk kez bir devlet adamı, yolsuzluk ve rüşvetten" suçlu bulundu.

Uribe, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Özgürlüğümden yoksun bırakılmak, eşim, ailem ve vatan için hala iyi şeyler yaptığıma inanan Kolombiyalılar için derin bir üzüntü veriyor." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Ivan Duque de Twitter'dan yaptığı açıklamada, Uribe'nin masumiyetine inandıklarını belirterek, "Kolombiya tarihinde yer edinmiş ve onurlu bir devlet adamı olarak ona inanıyorum ve hep inanacağım." değerlendirmesinde bulundu.