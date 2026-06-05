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Dünya

Eski komutan Yunanı acı gerçeklerle yüzleştirdi: Türkiye büyürken biz sıfırda kaldık

Türkiye ile ilgili kendilerine anlatılanla gerçeklerin farklı olduğunu dilen getiren emekli Yunan Albay Katsaounis, Türk savunma sanayisinin gün geçtikçe büyüdüğünü Yunanistan'da ise söylenen vaatlerin gerçekleşmediğini söyledi.

ABDULLAH POLAT5 Haziran 2026 Cuma 10:29 - Güncelleme:
Eski komutan Yunanı acı gerçeklerle yüzleştirdi: Türkiye büyürken biz sıfırda kaldık
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Yunan medyasına konuşan emekli Yunan Albay Panagiotis Katsaounis, Orta Doğu'daki kriz ile Yunanistan-Türkiye ilişkilerini ve iki ülkenin askeri/ekonomik güç dengeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yunan istihbaratında uzun yıllar görev yapmış olan Katsaounis, Türkiye ile ilgili kendilerine anlatılanlarla gerçeklerin farklı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Avrupa savunma sanayi devleriyle imzaladığı son derece önemli anlaşmaların altını çizen Katsaounis, "Bunlardan bazıları Yunanistan'a silah satıyor. Hatta Rafale uçaklarının yapımında yer alan Safran şirketi bile Türklerle bir anlaşma imzaladı. Türkiye Avrupa'daki "dostlarımızla" ortaklıklar kurarak üretim yapıyor" açıklamasında bulundu.

Türk savunma sanayisinin 2025 yılında 10 milyar 54 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten Katsaounis, 2026 yılının Ocak-mayıs döneminde ise ihracatın 3 milyar 863 milyon dolar seviyesine ulaştığını kaydetti.

Yunanistan'da şu anda milyarlarca dolarlık alım duyuruları yapıldığından bahseden Katsaounis, "Ancak Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın söz verdiği yüzde 25'lik yerli katılım oranı hâlâ sağlanamadı. Yapılan büyük alımların neredeyse tamamında Yunanistan'ın katılımı sıfır. Bir tehditle başa çıkmak için onu iyi tanımak gerekir" dedi.

Katsaounis'in sözlerini analiz eden Yunan basını ise "Katsaounis, Türkiye'nin içinde bulunduğu gerçek durumu bizlere açıklıyor. Katsaounis perdeyi aralayarak Türkiye'yi ekonomik, askeri ve politik her alanda gerçek haliyle gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı.

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