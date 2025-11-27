Eski lider Vizcarra'ya rüşvetten hapis cezası

Peru'da bir mahkeme, eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra hakkında Ekim 2024 tarihinde başlatılan yolsuzluk davasında görüşmek üzere toplandı. Duruşmada, Vizcarra'nın cezası kesinleşti. Eski siyasetçinin devlet başkanlığı görevine gelmeden önce Moquega Bölge Valiliği yaptığı 2011-2014 yılları arasında inşaat şirketlerinden kamu ihalelerine ilişkin 676 bin dolar değerinde rüşvet kabul ettiği suçlamasıyla yürütülen davada 14 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Vizcarra'nın avukatları, hem mahkemenin eski devlet başkanı hakkındaki ceza kararına hem de Kongre'nin 2019 yılında kendisini devlet memurluğundan 10 yıl boyunca men etmesi kararına itiraz ettiklerini bildirdi.

"VİZCARRA'DAN BU KADAR MI KORKUYORLAR?"

Yargılanmaya başlandığı tarihten bu yana hakkındaki suçlamaları reddederek siyasi yargı kurbanı olduğunu öne süren Vizcarra, ceza kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beni görevden aldılar, memurluktan men ettiler, partimden ihraç ettiler ev şimdi de hapse atıyorlar. Vizcarra'dan bu kadar mı korkuyorlar? Bu adalet değil, bir intikam. Ancak beni yıldıramayacaklar. Cevap oy pusulalarında saklı. Kardeşim Mario Vizcarra bu savaşı sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Eski Devlet Başkanı'nın abisi Mario Vizcarra'nın, kardeşinin önemli bir danışmanlık rolü oynadığı "Önce Peru" (Peru First) Partisi ile Nisan 2026 tarihinde düzenlenmesi beklenen devlet başkanlığı seçimlerine katılacağı öngörülüyor.

DİĞER ESKİ DEVLET BAŞKANLARI İLE AYNI HAPİSHANEYE SEVK EDİLMESİ BEKLENİYOR

Vizcarra'nın başkent Lima yakınlarında, diğer eski Peru Devlet Başkanları Alejandro Toledo, Ollanta Humala ve Pedro Castillo'nun da tutuklu bulunduğu cezaevine sevk edilmesi bekleniyor. Ayrıca, Castillo'nun darbe teşebbüsü gerçekleştirdiğine ilişkin suçlamalarla yargılanmasına da devam ediliyor.

Eski Perulu liderin Vizcarra'nın hüküm giymesi, Latin Amerika bölgesindeki birçok siyasi liderin karıştığı Brezilyalı inşaat şirketi "Odebrecht" (şimdiki adıyla Novonor) hakkında yürütülen kovuşturma çalışmalarına ilişkin dikkat çeken bir başarı olarak değerlendiriliyor.

VİZCARRA GÖREVDEN ALINMIŞTI

Vizcarra, 2018 yılında eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski'nin görevinden istifa etmesinin ardından başkanlık koltuğunu devralmıştı. Peru Kongresi, 2 yıl sonra Vizcarra'yı hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmaları sırasında görevden almıştı. Eski Devlet Başkanı Vizcarra daha sonra 2021 seçimlerine adaylığını koyarak oy çoğunluğunu elde etmiş ancak Kongre, Vizcarra'nın 2019 yılında parlamentoyu feshettiği gerekçesiyle kendisinin 10 yıl boyunca devlet memurluğu görevleri üstlenmesini yasaklamıştı.