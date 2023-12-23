Eski Merkez Bankası Başkanı Emefiele serbest bırakıldı

Kuje Cezaevi Sözcüsü Adamu Duza, yaptığı yazılı açıklamada, Emefiele'nin tüm kefalet koşullarını yerine getirdiğini, bu nedenle serbest bırakıldığını belirtti.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 9 Haziran'da Nijerya Merkez Bankası Başkanı Emefiele'yi görevden almıştı. Emefiele, 10 Haziran'da yurt dışına kaçmaya çalışırken güvenlik güçlerince yakalanmıştı.

Yolsuzluk yaptığı iddiasıyla görevine son verilen Emefiele 25 Temmuz'da yasa dışı ateşli silah ve mühimmat bulundurduğu suçlamasıyla hakim karşısına çıkmıştı.

Emefiele 20 milyon naira (yaklaşık 26 bin dolar) kefaletle serbest bırakılmış ancak mahkeme çıkışında Nijerya Devlet Güvenlik Servisince (DSS) yeniden gözaltına alınmıştı.

Başkent Abuja'daki Yüksek Mahkeme, 22 Kasım'da Emefiele'nin yasalara uygun olarak 300 milyon naira (yaklaşık 365 bin dolar) kefaletle serbest bırakılmasına karar vererek kendisinden mülk sahibi 2 kefil göstermesini istemişti.