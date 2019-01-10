11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4334
  • 6,2507
  • 224.93
  • 91.196
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Eski MI6 başkanından Brexit anlaşması için "ulusal güvenlik" uyarısı

Eski İngiltere dış istihbarat servisi MI6'nın başkanı Dearlove, Başbakan May'in Brexit anlaşmasının ülkenin 'ulusal güvenliğini tehlikeye sokacağını' ileri sürdü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Eski İngiltere dış istihbarat servisi MI6'nın başkanı Sir Richard Dearlove'un, Başbakan Theresa May'in Brexit anlaşmasının ülkenin "ulusal güvenliğini tehlikeye sokacağını" iddia ettiği bildirildi.

İktidardaki Muhafazakar Partinin önde gelen isimlerine görüşlerini bir mektupla ileten Dearlove, milletvekillerinin gelecek hafta yapılacak oylamada Brexit anlaşmasına ret oyu vermeleri çağrısı yaptı.

İngiliz Sky News televizyonunun haberine göre, Richard Dearlove mektupta, May'in Brexit anlaşmasının İngiltere'nin ulusal güvenliğini tehlikeye sokacağını öne sürdü.

Dearlove, anlaşmanın, İngiltere'nin ulusal güvenliğinin bazı yönlerini "yabancı ellere" teslim etmeyi öngördüğü değerlendirmesinde bulundu.

"Milletvekillerinin bu kötü anlaşmaya ret oyu vermelerini temin edin" ifadesini kullanan Sir Dearlove mektubunda, ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılmasına destek verdi.

Dearlove, daha önce yaptığı açıklamalarda da Başbakan May'in Brexit anlaşmasını eleştirmiş, İngiliz başbakanı "ülkenin ulusal güvenliğini AB'ye teslim etmekle" suçlamıştı.

"Beş Gözler"
Sert Brexit yanlısı görüşleriyle bilinen eski MI6 başkanı, anlaşmanın, İngiltere'nin "Beş Gözler" olarak bilinen istihbarat ortaklığını tehlikeye attığını savunmuştu. İngiltere "Beş Gözler" kapsamında ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda ile sıkı bir istihbarat paylaşımı içinde bulunuyor.

Brexit anlaşması, İngiltere'nin güvenlik ve istihbarat paylaşımının yanı sıra savunma alanında da AB düzeyinde bir dizi iş birliği projesinde yer almasını öngörüyor.

Aralık ayındaki oylaması son anda ertelenen Brexit anlaşmasının 15 Ocak'ta Parlamentoda oylanması öngörülüyor.

Ancak bu hafta Parlamentoda Brexit'e ilişkin 2 kritik oylamayı kaybeden May'in, Brexit anlaşmasını da Parlamentodan geçireceğine ihtimal verilmiyor.

Önceki yıl yapılan erken seçimde Parlamentodaki çoğunluğunu yitiren Theresa May, Kuzey İrlanda'nın aşırı sağ Demokratik Birlik Partisinin (DUP) dışarıdan desteğiyle azınlık hükümeti kurabilmişti.

Brexit yanlısı DUP, May'in Brexit anlaşmasına, içerdiği "tedbir maddesi" yüzünden ret oyu vereceğini açıklamıştı.

Başbakan May'in kendi partisi içinde de çok sayıda milletvekilinin oylamada muhalefetle hareket ederek ret oyu vermesi bekleniyor.

3 saat boyunca kapı zilini yalayan adam hayrete düşürdü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İniş yapan askeri uçağın lastiği patladı

İniş yapan askeri uçağın lastiği patladı

'Trump Suriye'de yeniden harekete geçmek istiyor'

'Trump Suriye'de yeniden harekete geçmek istiyor'

Macron hakkında sert sözler: Onunla savaşmak zorundayım

Macron hakkında sert sözler: Onunla savaşmak zorundayım

S-400'lerin atış denemesi başarıyla gerçekleştirildi

S-400'lerin atış denemesi başarıyla gerçekleştirildi

Milyonları ilgilendiriyor: Komisyondan geçti

Milyonları ilgilendiriyor: Komisyondan geçti

İran ABD'ye rest çekti: Uymayacağız

İran ABD'ye rest çekti: Uymayacağız

Yalnız kalan PKK/YPG hendek politikasına geri döndü

Yalnız kalan PKK/YPG hendek politikasına geri döndü

Karar alındı: 3 gün süresi var

Karar alındı: 3 gün süresi var
 

POPÜLER HABERLER

Mekke´yi hamam böcekleri ve çekirgeler bastı

Mekke´yi hamam böcekleri ve çekirgeler bastı

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA