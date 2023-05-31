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Dünya

Eski Pakistan Başbakanı Han serbest bırakıldı

Pakistan'da mahkeme, yargılandığı 7 davada eski Başbakan İmran Han'ın kefaletle 19 Haziran'a kadar serbest bırakılmasına karar verdi.

AA31 Mayıs 2023 Çarşamba 22:07 - Güncelleme:
Eski Pakistan Başbakanı Han serbest bırakıldı
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Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, yargılandığı davaların duruşmalarına katılmak üzere Lahor'dan başkent İslamabad'a geldi.

Mahkeme, yargılandığı 7 davada Han'ın kefaletle 19 Haziran'a kadar serbest bırakılmasına karar verdi.

Nisan 2022'de iktidardan düşen Han hakkında açılmış 90'ın üzerinde dava bulunuyor.

Haziran 2022'de koalisyon hükümeti, Han ve eşinin Pakistan'ın önemli emlak zenginlerinden Malik Riaz'dan Al Kadir Üniversitesinin inşa edilmesi için pahalı büyük bir arazi ve milyarlarca rupi aldığını iddia etmişti.

Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB), Han'ın PTI hükümetinin Riaz ile bir anlaşma yaptığını ve bu anlaşmanın ulusal hazineyi 239 milyon dolardan fazla zarara uğrattığını belirtmişti.

Aralık 2019'da Riaz, "kara para" ile ilgili bir soruşturma kapsamında aralarında 239 milyon dolar değerinde mülklerin de bulunduğu mal varlığını Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansına teslim etmeyi kabul etmişti.

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ise İngiliz yetkililerin kara para aklamayla bağlantılı olarak Pakistan'a 239 milyon doları iade ettiğini ancak Han'ın parayı ulusal hazinede tutmak yerine Riaz'a verdiğini bildirmişti.

PTI lideri Han ise NAB tarafından yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu belirtmişti.

  • Pakistan
  • Eski Pakistan Başbakanı İmran Han
  • İmran han

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