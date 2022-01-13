TRT Haber 13 Ocak 2022 Perşembe 09:25 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 09:27

2012-2015 yılları arasında Rusya, Ukrayna ve Avrasya için Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Evelyn Farkas Defence One isimli bir dergide makale kaleme aldı.

Rusya'nın yakında Ukrayna'yı işgal etmesinin "olmama ihtimalinden çok daha yüksek" olduğunu iddia etti.

Moskova ile Washington arasında bu hafta gerçekleşecek diplomatik görüşmelerin muhtemelen başarısız olacağı ve ABD'nin şimdiden Rusya ile savaşa hazırlanıyor olması gerektiğini söyledi.

Farkas'a göre, Rusya uluslararası hukuka uymuyor ve eski Sovyet cumhuriyeti olan Kazakistan'daki son kitlesel protestolarla cesaretlendiriliyor.

Farkas, bütün bunların, Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığını her zamankinden daha olası hale getirdiğini iddia etti.

"Rusya tekrar galip gelirse, sadece Ukrayna konusunda değil, bu ülkenin sınırlarının çok ötesindeki küresel düzenin geleceği bir krizde sıkışıp kalacağız. Sınırsız bırakılan Putin, hızlı hareket edecek, biraz toprak kapacak, kazanımlarını pekiştirecek ve 1991 öncesi tüm sınırları yeniden kurmak için gözünü bir sonraki uydu devlete dikecek"

Farkas'ın makalesi, ABD ve Rusya'dan üst düzey diplomatların, Moskova'nın Aralık ayında Washington'a sunduğu güvenlik önerilerini görüşmek üzere bu hafta Cenevre'de buluştuğu sırada geldi.

Kremlin, ABD liderliğindeki askeri blok olan NATO'nun Rusya ile sınırlarını paylaşan iki ülke olan Ukrayna ve Gürcistan'a yayılmayacağına dair yazılı garanti istedi.

Bu arada Amerikalı yetkililer, Ukrayna yakınlarında olduğu iddia edilen Rus askeri yığınağıyla ilgili endişelerini dile getirdiler ve NATO üyeliği konusunda herhangi bir söz vermeyeceklerini söylediler.