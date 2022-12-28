Eski Polonya Başbakanı Tusk, tehditler nedeniyle devlet korumasına alındı

Polonya'da 2007 ile 2014 arasında başbakanlık yapan Tusk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her hafta çeşitli tehditler aldığını ifade etti.

Tusk, "Sosyal medyada ve mektuplarda bana yönelik suikast girişimi tehditleri alıyorum. Aralık ayında polis bana çok ciddi bir tehdit olduğunu bildirdi." ifadelerini kullandı.

Polonya resmi haber ajansı PAP'a konuşan PO sözcüsü Jan Grablec de Tusk'un polisin olası bir tehdidi bildirmesi üzerine Devlet Koruma Servisinin koruması altına girdiğini belirtti.

Grabiec, Ocak 2019'da eski Gdansk Belediye Başkanı Pawel Adamowicz'in bir yardım etkinliğinde sahnede bıçaklanarak öldürülmesinin ardından Polonya güvenlik servislerinin daha dikkatli hale geldiğini söyledi.