İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2022 Çarşamba / 5 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7198
  • EURO
    19,8762
  • ALTIN
    1085.45
  • BIST100
    5345.61
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Eski Polonya Başbakanı Tusk, tehditler nedeniyle devlet korumasına alındı
Dünya

Eski Polonya Başbakanı Tusk, tehditler nedeniyle devlet korumasına alındı

Polonya'nın ana muhalefet partisi Sivil Platformun (PO) lideri ve eski Başbakan Donald Tusk, polisin olası bir tehdidi bildirmesi üzerine Devlet Koruma Servisinin koruması altına girdi.

AA28 Aralık 2022 Çarşamba 23:33 - Güncelleme:
Eski Polonya Başbakanı Tusk, tehditler nedeniyle devlet korumasına alındı
ABONE OL

Polonya'da 2007 ile 2014 arasında başbakanlık yapan Tusk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her hafta çeşitli tehditler aldığını ifade etti.

Tusk, "Sosyal medyada ve mektuplarda bana yönelik suikast girişimi tehditleri alıyorum. Aralık ayında polis bana çok ciddi bir tehdit olduğunu bildirdi." ifadelerini kullandı.

Polonya resmi haber ajansı PAP'a konuşan PO sözcüsü Jan Grablec de Tusk'un polisin olası bir tehdidi bildirmesi üzerine Devlet Koruma Servisinin koruması altına girdiğini belirtti.

Grabiec, Ocak 2019'da eski Gdansk Belediye Başkanı Pawel Adamowicz'in bir yardım etkinliğinde sahnede bıçaklanarak öldürülmesinin ardından Polonya güvenlik servislerinin daha dikkatli hale geldiğini söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.