  Eski Rus toprağında yeni diplomasi sahnesi: Trump ve Putin Alaska'da aynı masada
Dünya

Eski Rus toprağında yeni diplomasi sahnesi: Trump ve Putin Alaska'da aynı masada

ABD ve Rusya liderleri, 7 yıl aradan sonra eski Rus toprağı Alaska'da bir araya geldi. Trump, görüşmeden Ukrayna-Rusya çatışmasında ateşkes çıkmasını beklediğini açıklamıştı. Beyaz Saray, zirvenin “üçe üç” formatında olacağını duyurdu. Detaylar 24 TV'de...

15 Ağustos 2025 Cuma 21:47
1867'de ABD'ye satılan Alaska, 2025'te bir kez daha uluslararası gündemin odağı oldu. Trump ve Putin, 7 yıl aradan sonra ilk yüz yüze görüşmelerini burada gerçekleştirecek.

GÖRÜŞMENİN ANA GÜNDEMİ: UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, söz konusu zirveden ateşkes umduğunu belirtti.

TARİHİ ZEMİNDE DİPLOMASİ

1867'den beri ABD'ye ait olan Alaska, bu kez uluslararası diplomasinin merkezi olarak dikkat çekiyor. Liderlerin alanda atacağı adımlar, küresel siyasette yankı uyandırması bekleniyor.

Dakika dakika Alaska Zirvesi:

22:35 15 Ağustos 2025

ZİRVE BAŞLADI

ABD Başkanı Trump ile Putin'in Alaska'da tarihi görüşmesi başladı.

22:14 15 Ağustos 2025

TRUMP İLE PUTİN BULUŞTU

ABD Başkanı Trump ile Putin Alaska'da bir araya geldi.

21:59 15 Ağustos 2025

PUTİN ALASKA'DA

Rusya Devlet Başkanı Putin'in uçağı Alaska'ya indi.

21:31 15 Ağustos 2025

ÜÇE ÜÇ FORMATI VE KATILIMCILAR

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, görüşme "üçe üç" formatında gerçekleşecek. Trump'a Marco Rubio ve Steve Whitkoff eşlik edecek.

21:26 15 Ağustos 2025

TRUMP ALASKA'DA

ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı Alaska'ya iniş yaptı.

