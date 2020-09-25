star.com.tr 25 Eylül 2020 Cuma 18:50 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 19:05

Sovyetler Birliği'nin eski lideri Mihail Gorbaçov, Japonya ulusal gazetesi Asahi Shimbun'a verdiği demeçte, koronavirüs salgınının ABD ile Çin arasındaki çatışmayı şiddetlendirdiğini ve Rusya'nın bu çatışmanın gelişimini diplomatik olarak önlemesi gerektiğini söyledi.

Gorbaçov, "Pandemi, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki artan gerilimin bir sonucu olarak ortaya çıkan yeni bir iki kutuplu çatışmayı şiddetlendirdi. İki kutuplu bir çatışmanın gelişmesine yönelik hiçbir senaryo, uluslararası politika açısından olumlu olamaz. 1980'lerin sonlarında, yeni düşünce ilkesi gerçekten uygulamasını buldu ve soğuk savaşı sona erdirmedeki etkinliğini kanıtladı." dedi.

Gorbaçov, "Bugün Rusya'nın yeni siyasi düşünceye geri dönmesi ve ABD ile Çin arasındaki iki kutuplu bir çatışmayı diplomatik olarak önlemeyi bir hedef olarak belirlemesi akıllıca olacaktır." ifadelerini kullandı.

Çin ve ABD arasındaki ilişkiler, diğer faktörlerin yanı sıra ticaret vergileri konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle son yıllarda kötüye gitti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin yönetimine, Wuhan'daki ilk koronavirüs salgınına gecikmeli ve yetersiz yanıt verdiği için yaptığı suçlamalar, halihazırdaki gerginliği daha da tırmandırdı.

star.com.tr