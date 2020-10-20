star.com.tr 20 Ekim 2020 Salı 22:39 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 22:39

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov, 'İki Artı Dört Anlaşması' olarak bilinen 3 Ekim 1990'da Almanya'nın yeniden birleşmesinin yolunu açan anlaşmanın 30. yıldönümünde açıklamalarda bulundu.



Gorbaçov, politikacıları ülkeler arasındaki güveni yeniden inşa etmek için hiçbir çabadan kaçınmamaya çağırdı. "Rusya ile Almanya arasındaki ilişkilerin temelleri sağlam ve inanıyorum ve umuyorum ki, dayanıklıdır. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilere değer vermek bizim görevimizdir. Kimsenin halklarımızı kavgaya tutmaya çalışmasına izin verilmemelidir. Bu özellikle şu anda önemlidir." şeklinde konuşan Gorbaçov, dünyadaki pek çok şeyin endişe yarattığı bir dönemde Avrupa'daki durumun da endişe verici olduğunu sözlerine ekledi.

Gorbaçov, "30 yıl önce inşa ettiğimiz şeylerin çoğu - silahsızlanma anlaşmaları, işbirliği programları ve en önemlisi güven - raydan çıktı. Şimdi güveni yeniden tesis etmek ve işbirliği yoluna geri dönmek için büyük çabalara, siyasi iradeye ve bilgeliğe ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.



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