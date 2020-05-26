Eski Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Osman Taha, Kovid-19'a yakalandı

AA 26 Mayıs 2020 Salı 07:31 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 07:35

Sudan'daki siyasi tutuklu aileleri komitesinden yapılan açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Taha ve eski Vali Abdurrahim Hüseyin'in tutuklu bulundukları Kuber Hapishanesi’nde Kovid-19’a yakalandığı belirtildi.

Hapishane yönetiminin, Kovid-19 testleri pozitif çıkmasına rağmen Taha ve Hüseyin ile onlarla temas ettiği belirtilen 7 mahkum için herhangi bir önlem almadığını iddia eden aileler, çoğu 65 yaş üstündeki yakınlarının 13 ayı aşkın süredir içeride olmalarının kanunlara aykırı olduğunu, kasten ölüme terk edildiklerini savundu.

Hükümetten ve Başsavcılıktan geç olmadan yakınlarının salıverilmesini isteyen siyasi tutukluların aileleri, sivil toplum örgütleri, insan hakları örgütleri ve Sudanlılara da destek çağrısında bulundu.

Sudan’da eski iktidar partisi Ulusal Kongrenin (UKP) eski genel başkanlarından Ahmed Harun’un da 29 Nisan'da aynı cezaevinde Kovid-19'a yakalandığı bildirilmişti. Böylece Kuber Hapishanesi'nde virüs bulaşan tutuklu siyasi sayısı 3'e yükseldi.

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in 30 yıllık iktidarı, 11 Nisan 2019’daki darbeyle sona ermişti. Beşir’in lideri olduğu UKP kadrosundan 23, asker ve sivillerden de 32 kişi, dönemin Askeri Geçiş Konseyini devirme girişiminde bulundukları gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Beşir'in kurucusu ve lideri olduğu eski iktidar partisi Ulusal Kongrenin önde gelen liderlerinden olan Taha, Dışişleri Bakanlığı gibi önemli görevlerde de bulundu. Taha, 1998-2013 arasında Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı yaptı.

Sudan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede şu ana kadar 3 bin 820 Kovid-19 vakası götürüldü. Salgın nedeniyle 165 kişi hayatını kaybederken 458 kişi iyileşti.

