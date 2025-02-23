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Dünya

Eski Tayland Başbakanı Şinavatra, 'Tak Bai' olayı nedeniyle Müslümanlardan af diledi

Tayland'da, 2004'te 85 Müslümanın öldüğü 'Tak Bai' olayı sırasında başbakan olarak görev yapan Taksin Şinavatra, olay nedeniyle Müslüman halktan af diledi.

AA23 Şubat 2025 Pazar 17:56 - Güncelleme:
Eski Tayland Başbakanı Şinavatra, 'Tak Bai' olayı nedeniyle Müslümanlardan af diledi
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Thai PBS World'ün haberine göre, Tak Bai kasabasının yer aldığı Narathiwat eyaletinde söz konusu olay hakkında konuşma yapan Şinavatra, "bazı hataların yapıldığını" kabul etti.

"Tak Bai" olayı sırasında başbakanlık görevini yürüten Şinavatra, Müslümanların "anlayış" ve "affetmeye hazır olma" gibi değerlere sahip olduğunu belirterek, "Halk arasında memnuniyetsizliğe neden olan hatalar yapıldıysa, sorunların çözümüne yardımcı olabilmek için af dilemek isterim." ifadesini kullandı.

Taksin Şinavatra'nın kızı ve mevcut Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra, 24 Ekim 2024'te "Tak Bai" olayını "çok üzücü" şeklinde nitelemiş ve hükümet adına özür dilemişti.

TAYLAND'DA BOMBALI SALDIRILAR

Tayland askerleri, 25 Ekim 2004'te Tak Bai'deki polis karakolu önünde toplanan Müslüman göstericilere ateş açmış, 7 kişi ölmüştü. Gözaltına alınan 78 gösterici de birkaç saat uzaklıktaki askeri kışlalara götürülmek için bindirildikleri askeri kamyonlarda havasızlık ve izdiham nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Tak Bai'de 2004'te yaşanan olaya ilişkin dava 25 Ekim 2024'te zaman aşımına uğramış ancak bu süreçte kimse hüküm giymemişti.

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