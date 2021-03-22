Eski Ulusal İstihbarat Direktörü'nden UFO itirafı

22 Mart 2021 Pazartesi 18:01 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 18:11

Türkçe'de uçan daire denilen, İngilizce açılımı Tanımlanamayan Uçan Nesneler olan ve dünya dışı yaşamla bağlantılandırılan UFO'larla ilgili ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve istihbarat servislerinin 1 Haziran'da rapor sunma mühleti yaklaşırken, eski Başkan Donald Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe'den çarpıcı açıklamalar geldi.

Fox News sunucusu Maria Bartiromo'ya konuşan eski İstihbarat Direktörü Ratcliffe, kamuoyuna açıklanandan çok daha fazla UFO gözlemi yapıldığını belirtti.

Görevden ayrılmadan önce gizli olarak sınıflandırılan raporların daha fazlasına ulaşamamaktan üzüntüsünü dile getiren Ratcliffe, UFO gözlemi deyince açıklaması zor eylemlerde bulunan nesnelerin deniz ve hava kuvvetleri pilotları tarafından görülmesi ya da uydu görüntülerinde yakalanmasının sözkonusu olduğunu ve bu tür vakaların birden fazla sensör tarafından kayda geçirildiğini belirtti.

Sonik patlama olmaksızın süpersonik seyahat dahil günümüz insan teknolojisiyle gerçekleştirilmesi mümkün olmayan manevralardan söz ettiğini vurgulayan Ratcliffe, bu enformasyonların yayımlanmasının kamu yararına olduğunu dile getirdi.

Sputnik'in haberine göre, bunlarla ilgili askeri yetkililerin mantıklı açıklama aradığını, ama pek çok vakada bunun mümkün olmadığını aktaran eski İstihbarat Direktörü, "Gördüğümüz bazı şeyler için iyi bir açıklamamızın bulunmadığı durumlar oldu" dedi.

1 Haziran'da sunulacak UFO raporu, Trump'ın Aralık 2020'de imzaladığı 2.3 trilyon dolarlık Kovid-19 paketi yasası kapsamında hazırlanacak. Bunun içinde yer alan 2021 Bütçe Yılı İçin İstihbarat Yetki Yasası'nda tanımlanamayan uzaysal fenomenlerle ilgili Senato İstihbarat Komisyonu'nun yorumuna bölüm açılmıştı.