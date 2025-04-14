Eski Yunanistan Maliye Bakanı Varufakis'e göre, Avrupa'da ifade özgürlüğü yok

Varufakis, İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımı ve Avrupa'da ifade özgürlüğü tartışmalarına ilişkin Londra'da AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Almanya'nın, Filistin destekçisi aktivistlere yönelik uyguladığı sınır dışı kararına ve kendisinin Almanya'ya giriş yasağına işaret eden Varufakis, 1938'de Yahudileri savunmanın herkesin görevi olduğunu, bugün de aynı şekilde Filistinlilerin İsrail'in apartheid rejimi ve soykırımına karşı savunulması gerektiğini belirtti.

Varufakis, "İster Berlin'de olalım, ister Ankara'da, ister Atina'da ya da Londra'da, bu soykırımı protesto etmek gibi bir görevimiz var." dedi.

- "AVRUPA, BEYAZ YERLEŞİMCİ İDEOLOJİSİNDEN ÖTÜRÜ SUÇLU"

Almanya'nın, Filistinlilerin yaşamlarının yok edilmesi hakkını savunan siyonist apartheid rejimiyle işbirliği yaparak, kendi ilke ve kurallarını ihlal ettiğini vurgulayan Varufakis, bu bağlamda artık demokrasiden bahsedilemeyeceğinin altını çizdi.

Varufakis, "Avrupa'da demokrasi bir sahtekarlığa dönüştü. Demokratlar olarak Avrupa'da kendi demokratik haklarımızı kurtarmak için, Filistin için protesto etmeliyiz." diye konuştu.

Filistin'in işgalinin Avrupa'nın benzer eylemlerine cesaret verdiğini kaydeden Varufakis, bu toprakların işgalinin, Batı'nın diğer bölgelerdeki benzer uygulamalarına zemin hazırladığını ve Batı'nın tarihindeki soykırımcı ideolojileri beslediğini vurguladı.

"'Halkı olmayan bir toprak, toprağı olmayan bir halk için' çağrısını kim başlattı? Bu Balfour Deklarasyonu'ydu ve bu ülkeden (İngiltere'den) geldi." diyen Varufakis, sürecin bu deklarasyonla başladığını ve ardından ABD tarafından devralındığını söyledi.

Varufakis, Avrupa'nın bu tür politikaları yalnızca Filistin'de değil, Avustralya'da Aborijinlerin soykırımı ve Güney Afrika'daki apartheid rejimi gibi yerlerde de uyguladığını dile getirdi.

Yanis Varufakis, "Avrupa, her zaman soykırımın imha ideolojisi olan beyaz yerleşimci ideolojisinden ötürü suçludur. Avrupalılar olarak Avrupalı olmaktan gurur duymamız gerektiğini anlamalıyız ancak bu gururu sömürgecilik tarihine ve beyaz yerleşimci ideolojisine karşı çıkarak ifade etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

- "AVRUPA ANTİSEMİTİZMDEN, YAHUDİLERE YÖNELİK SOYKIRIMDAN VE HOLOKOST'TAN SORUMLU"

Eski Yunan Bakan Varufakis, Avrupa'da ifade özgürlüğü tartışmalarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Avrupa'da ifade özgürlüğü yok. Bu eskiden bizim hayalimizdi. Ancak, Berlin'de, İngiltere'de (Gazze'deki) soykırımı desteklemedikleri için insanlar hapse atılıyorsa, artık ifade özgürlüğünden bahsetmeye hakkımız yok demektir. Bu, sanki hiç var olmamış gibi uğruna mücadele etmemiz gereken bir özgürlüktür."

Filistin'in içinde bulunduğu durumdan Avrupa'nın sorumlu olduğunu söyleyen Varufakis, Avrupa'nın tarih boyunca ortaya koyduğu eylemlerle şu anki olumsuz sürece yol açtığını belirtti.

Varufakis, "Avrupa antisemitizmden, Yahudilere yönelik soykırımdan ve Holokost'tan sorumlu. Sadece Alman Nazileri değil, Yunan Nazileri, İtalyan faşistleri, Bulgar faşistleri, Hırvat faşistleri de (bundan sorumludur)." şeklinde konuştu.

Yahudi halkının başına gelenlerden Avrupa'nın sorumlu olduğunu vurgulayan Varufakis, "Ancak, Avrupa'da Holokost'tan sonra bir dönüşüm yaşandı ve aniden düşman artık Yahudi değil, Filistinliler, Müslümanlar oldu. Şimdi Avrupa ve Avrupalılar olarak kendimizi bu çok üzücü tarihten kurtarmak zorundayız." dedi.

Varufakis, ayrıca Avrupa halklarının çoğunluğunun Filistin davasını desteklediğinin, hükümetlerin ise Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi yönündeki büyük küresel talebi görmediklerinin altını çizdi.