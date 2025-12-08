''Eskiden teröristtiniz'' sözüne Şara'dan yerinde cevap

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Katar'da "Adalet Eylemde: Vaatlerden İlerlemeye" temasıyla düzenlenen Doha Forumu'nda konuştu.

İsrail'in 8 Aralık 2024'ten sonra Suriye'ye "Binin üzerinde hava saldırısı ve yüzlerce kara ihlali" gerçekleştirdiğini belirten Ahmed Şara, son olarak Şam kırsalındaki Beyt Cin'de çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bir saldırı düzenlendiğini ifade etti.

BİZİ TEHLİKEYE ATAR

İsrail'in şiddeti ihraç ettiğini söyleyen Ahmed Şara, 1974 anlaşmasının 50 yıl dayandığını hatırlatarak, "İsrail, silahtan arındırılmış bir bölge istiyor. Peki, bu bölgeyi kim koruyacak? Ülkeler, İsrail'in 8 Aralık 2024 öncesindeki bölgelere çekilmesini destekliyor. Silahtan arındırılmış bölgeye ilişkin benzer anlaşmalar ya başarılı olur ya da olmaz; bu da bizi tehlikeli bir sürece sürükleyebilir. 1974 sınırları temel alınmalı" ifadelerini kullandı.

GAZZELİLER MASUMDU

Şara, CNN sunucusu Christiane Amanpour'un "Eskiden teröristtiniz" sözlerine sert cevap verdi. "Beni terörist olarak yargılamak siyasallaştırılmış bir yaklaşımdır" diyen Şara, "Terörist kimdir? Sivilleri öldüren midir?" diye sordu. Terörizmin gerçek tanımının masum sivilleri, kadınları ve çocukları öldürmek olduğunu ifade eden Şara, Gazze'de İsrail'in yaptığı soykırımı hatırlattı. Şara, "Gazze'deki mağdur sayısının 60 bin olduğunu ve bunların çoğunun da masum olduğunu görürüz. Suriye'de rejim 14 yıl boyunca 1 milyondan fazla insanı öldürdü, 250 bin kişi kayıp, kaderleri bilinmiyor. Buna rağmen bu rejime terörist denmiyor. Pek çok ülkenin bu tanımın dışında tutulması çelişkidir" dedi.

SİVİLLER İÇİN SAVAŞTIM

Masum insana zarar vermediğini belirten Şara, "Onurumla ön saftaydım, kendimi tehlikeye attım ki masum insanlar zarar görmesin diye. Siz hiç 11 gün boyunca bütün planı hazırlayan, Halep gibi büyük şehirlere 1 kişi zarar görmeden girebilmek için plan yapan terörist gördünüz mü? Biz Sendaya'dakileri çıkarttık, insanları özgürleştirdik. Bence bu yüzden ben BM Güvenlik Konseyi tarafından terörist listesinden çıkarıldım" diye konuştu. Afganistan ve Irak savaşlarına dikkat çeken Şara, "Öldürülenlerin çoğu masumdu. Bence 25 yıl sonra insanlar kime terörist diyecekleri konusunda daha bilinçliler. Irak, Afganistan, Gazze ve Suriye'de masum insanları öldürenler ve başkalarını terörist diye yaftalayanlar, asıl gerçek teröristler onlardır" cevabını verdi