Yabancı basından dikkat çeken bir son dakika gelişmesi duyuruldu. Hava filosu eskiyen Irak'ın, Fransa ile 14 adet yeni üretilmiş Rafale F4 savaş uçağı satın almak için görüşmeler yürüttüğü ve sözleşmenin 2026 yılında imzalanmasının beklendiği dile getiildi.

Bu alım, Irak'ın F-16IQ filosunda şu anda bulunmayan gelişmiş aviyonik sistemler, sensörler ve silahlar getirecek ve Irak'ın savaş uçağı modernizasyon stratejisinde bir değişimi temsil edecektir.

ESKİYEN F-16'LARIN YERİNİ ALACAK

Görüşülen paket, on adet tek kişilik Rafale C ve dört adet çift kişilik Rafale B varyantından oluşan toplam 14 adet Rafale F4'ü içerecek ve bunların tamamının mevcut envanterlerden alınmak yerine yeni üretilmesi bekleniyor. Rafale F4, Irak'ın F-16IQ'sunda bulunan daha eski ve daha sınırlı sistemlere kıyasla daha yeni aviyonik, sensör füzyonu ve iletişim sistemlerini sunarak, birden fazla alanda taktiksel bilgileri işleme, paylaşma ve bunlara göre hareket etme yeteneğini güçlendirecektir.

Filo sadeleştirmesinin ötesinde, Rafale'lerin Irak'a F-16IQ'da bulunanların ötesinde yeni bir angajman seçeneği sunması ve İran ve İsrail gibi ülkelerin ihlallerine karşı ulusal hava sahasını daha iyi koruması bekleniyor. Buna paralel olarak, F4, Irak'ın mevcut F-16IQ envanterinde desteklenmeyen görüş ötesi havadan havaya füzeler ve hassas güdümlü taarruz mühimmatları da dahil olmak üzere daha geniş bir yelpazede modern silah kullanma kabiliyetini genişletecektir.

Bu nedenle, Rafale F4 ile ilişkili daha geniş paket, özellikle görüş ötesi ve görüş içi muharebe için MICA NG ve Meteor füzelerine ve taarruz görevleri için AASM 250 ve AASM 1000 hassas güdümlü bombalara vurgu yapan gelişmiş havadan havaya ve havadan yere silahlanmayı da içermektedir.

SON SÜRÜM OLARAK F4

Rafale'nin F4 standardı, uçağın evriminde atılan en son önemli adımı temsil etmekte olup, gelişmiş bağlantı, veri işleme ve elektronik olarak çekişmeli ortamlarda hayatta kalabilirlik özelliklerine odaklanmaktadır.

Sensör füzyonu ve görev yönetimi fonksiyonlarını genişleterek önceki konfigürasyonların (örneğin F3R) üzerine inşa edilen bu standart, Rafale'yi gelecekteki silah ve sistem entegrasyonuna da hazırlamaktadır. F4 konfigürasyonunun uçuş testleri 2021'de başlamış, ilk teslimatlar 2023'te başlamış ve yeni üretilen tüm Rafale'ler artık bu standarda göre üretilirken, daha önceki uçakların da Fransız Hava Kuvvetleri yetenekleriyle uyumlu hale getirilmesi planlanmaktadır.

ABD YAPIMI 34 ADET F-16 MEVCUT

Irak'ın mevcut savaş uçağı envanteriyle tezatlık oldukça belirgin. Irak Hava Kuvvetleri, ağırlıklı olarak ABD yapımı 34 adet F-16IQ uçağına güveniyor. Bu uçaklar, sensör ve silah sistemlerinde önemli sınırlamalarla Irak'a özel olarak uyarlanmış, F-16C/D Block 50/52'nin basitleştirilmiş bir versiyonu. Bu varyant, AIM-120 veya AIM-9X gibi modern havadan havaya füzelere sahip değil ve bunun yerine eski AIM-7 ve AIM-9L/M füzelerini kullanıyor. Ayrıca aviyonik ve elektronik savaş sistemleri de standart F-16 konfigürasyonlarının çok altında kalıyor.

Sonuç olarak, filo büyük ölçüde üst düzey hava muharebesinden ziyade kara saldırı görevlerine yönelik. Irak daha önce, Pakistan'ın JF-17 Block III uçakları ve Mushshak eğitim uçaklarıyla birlikte 1,8 milyar dolarlık bir paket de dahil olmak üzere diğer alternatifleri araştırmıştı, ancak bu paket daha sonra terk edildi. Öte yandan, Fransa ile savunma bağları, H225M Caracal helikopteri gibi paralel alımlar ve hava savunma işbirliği görüşmeleri yoluyla derinleşti.