Estonya Cumhurbaşkanı Karis'ten Başbakan Kallas'a istifa eleştirisi

Estonya kamu yayıncısı ERR'nin haberine göre, Karis, parlamentoda temsil edilen siyasi parti liderleriyle dün bir araya geldi.

Karis, Başbakan Kaja Kallas'ın eşinin Rusya ile Estonya arasında mal taşımacılığı yapan şirketin yüzde 24 hissesine sahip olduğunun ortaya çıkmasının ardından krizin büyüdüğünü anımsatarak, "Benim kişisel tercihim, hükümetin başındaki kişinin, olaylar başladığı anda istifa etmesi olurdu. Bu hem onun dürüstlüğünü, hem hükümetin kabiliyetini hem de Estonya'nın güvenilirliğini kurtarırdı. Böyle bir durumda herkes kendi kararını verir ve ahlaki sorunun ciddiyetini kendisi değerlendirir." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce 28 Ağustos'ta konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapan Karis, bazı şirketler söz konusu olduğunda, yaşananların Estonya devletinin müttefikleriyle etkileşimindeki güvenilirliğini sorgulattığını söylemişti.

ERR, 23 Ağustos'ta, Kallas'ın eşi Arvo Hallik'e ait bir nakliye şirketi olan Stark Logistics'in Rusya ile olan faaliyetlerini durdurmadığını bildirmişti.

Şirket, 24 Şubat 2022'de başlayan savaş boyunca Rusya'ya sevkiyat yapmaya devam etmişti.

Savaşın başlamasından bu yana Kallas, Estonya'nın yanı sıra uluslararası medyaya da "Rusya ile iş yapılmaması gerektiğini" savunan siyasilerin başında geliyor.

Yakın zamanda yapılan bir ankete göre, Estonya vatandaşlarının yüzde 66'sı Kallas'ın başbakanlıktan istifa etmesi gerektiği görüşünde.

Estonya'nın önde gelen gazeteleri de Kallas'ı istifaya çağırmış ve başbakanın ülkenin demokrasisine zarar verdiğini öne sürmüştü.