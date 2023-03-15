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Dünya

Estonya hava sahasına yaklaşan 2 Rus uçağına engelleme

İngiliz ve Alman savaş uçakları Estonya hava sahasına yaklaşan Rus yakıt ikmal uçağı ile askeri nakliye uçağını engelledi.

AA15 Mart 2023 Çarşamba 14:33 - Güncelleme:
Estonya hava sahasına yaklaşan 2 Rus uçağına engelleme
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İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerinden (RAF) yapılan açıklamaya göre, Rus Ilyushin Il-78 Midas tipi havada yakıt ikmal uçağının Rusya'ya ait Baltık denizi kıyısındaki Kaliningrad'dan St. Petersburg'a giderken Estonya hava trafik kontrolüyle teması kesildi.

Bunun üzerine, NATO görevi kapsamında Estonya'da bulunan RAF ve Almanya'ya ait iki Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağı Estonya hava sahasına doğru ilerleyen Rus uçağını engelledi.

RAF, daha sonra Estonya hava sahası yakınlarında uçan yine Rusya'ya ait Antonov 148 tipi askeri nakliye uçağının engellendiğini de duyurdu.

Açıklamada, engelleme faaliyetinin iki ülke tarafından yapılan ilk NATO hava sahası güvenliği faaliyeti olduğu bilgisi paylaşıldı.

İngiltere Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "NATO ortak güvenliğimizin temelini oluşturmaya devam ediyor. İngiltere ve Almanya'nın Baltık'ta ortak gerçekleştirdiği bu görev ortak gücümüzü gösterirken, NATO sınırlarına yönelik tehditlere karşı koyma noktasında ortak kararlılığımızı da açıkça gösteriyor." diye konuştu.

  • Estonya hava sahası
  • Rus uçağı
  • ingiliz
  • alman

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