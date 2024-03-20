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Dünya

Estonya, Rus diplomatı sınır dışı etti

Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Tallinn Büyükelçiliğinde çalışan diplomatın 'gizli dava belgelerini' sızdırdığı gerekçesiyle sınır dışı edildiğini bildirdi.

AA20 Mart 2024 Çarşamba 12:27 - Güncelleme:
Estonya, Rus diplomatı sınır dışı etti
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Estonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede görülen bir ceza davasındaki belgeleri ele geçirip Rusya'ya ait sosyal medya platformunda yayımladığı gerekçesiyle Büyükelçilik diplomatının sınır dışı edildiği belirtildi.

Açıklamada, olaya ilişkin Rusya'nın Tallinn Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve ülkeye nota verildiği ifade edildi.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da "güvenliklerini hedef alan Rus saldırılarının sona ermesi gerektiğini" bildirdi.

Tsahkna, Estonya'nın "içişlerine yönelik hiçbir müdahaleye müsamaha göstermeyeceklerini" vurguladı.

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