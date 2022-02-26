Estonya'dan Ukrayna'ya destek mesajı

AA 26 Şubat 2022 Cumartesi 22:59 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 23:00

Prikk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin sosyal medya paylaşımına atıfta bulunan Prikk, Tallinn Özgürlük Meydanı'nda ülke nüfusun yüzde 2'sinden fazlasının katıldığı gösteri düzenlendiğini kaydetti.

Zelenskiy paylaşımında Estonya'nın modern tarihindeki en büyük gösterinin Ukrayna'yı desteklemek için gerçekleştiğine dikkati çekerek, Estonya halkına ve Devlet Başkanı Alar Karis'e zor zamanlarda dayanışma sergiledikleri için minnettar olduğunu ifade etti.

Zelenskiy ayrıca gösteride Karis'in giydiği Ukrayna ulusal kıyafetlerinden işlemeli gömlek vışıvankanın (vyshyvanka) kendisine çok yakıştığını söyledi.