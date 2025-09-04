İSTANBUL 30°C / 22°C
Dünya

Estonyalı diplomat ''istenmeyen kişi'' ilan edildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya'nın Moskova Büyükelçiliğinden bir diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini bildirdi.

AA4 Eylül 2025 Perşembe 13:45
Estonyalı diplomat ''istenmeyen kişi'' ilan edildi
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Estonya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Marek Ühtegi'nin Bakanlığa çağrılarak, 13 Ağustos'ta Rusya'nın Tallin Büyükelçiliğinden bir diplomatın hiçbir gerekçe gösterilmeden "istenmeyen kişi" ilan edilmesinin protesto edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Rus tarafı, mütekabiliyet ilkesi uyarınca, Moskova'daki Estonya Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatik çalışanın Rusya'dan sınır dışı edileceğini bildirdi. Ayrıca Estonya tarafına, Tallin'in düşmanca eyleminin karşılıksız kalmayacağı bildirildi." ifadelerine yer verildi.

