Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed müzakere çağrısını reddetti

AA 27 Kasım 2020 Cuma 15:22 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 15:22

Çatışmaların sonlandırılması için çalışmalar yürüten AfB temsilcileriyle görüşme sonrası açıklama yapan Ahmed, sadece Tigray bölgesinin yasal temsilcileriyle görüşebileceğini açıkladı.

TPLF'yi yasa dışı olarak gördüğünü aktaran Ahmed, çatışmaların sonlandırılması için AfB tarafından teklif edilen diyalog çağrısını reddetti.

Ahmed, TPLF'yi "Aç gözlü cunta" olarak gördüğünü dile getirdi.

AfB, Etiyopya hükümetiyle TPLF arasındaki savaşın sonlandırılması için müzakere çağrısı yapmıştı.

- OPERASYON 4 KASIM'DA BAŞLADI

Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrasında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarını reddetmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından Ulusal Meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, 2019'da dağılan iktidar koalisyonundaki partilerin ortaklaşa kurduğu Refah Partisine (PP) katılmama kararı almıştı.